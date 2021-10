On va au parc Institut suédois, 15 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 15 octobre 2021 au 9 janvier 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 12h à 18h

gratuit

L’exposition « On va au parc » est une véritable plongée dans l’univers onirique du livre éponyme, conçu par deux créatrices qui prennent les enfants au sérieux : Sara Stridsberg, l’une des plus grandes écrivaines contemporaines suédoises, et Beatrice Alemagna, illustratrice italienne de renom vivant à Paris.

« Certains disent que nous venons des étoiles, que nous avons vu le jour grâce à de la poussière d’étoile, que nous virevoltions autrefois dans l’univers avec nulle part comme origine. Nous, on ne sait pas.

Donc on va au parc. »

C’est sur ces mots que s’ouvre l’album On va au parc de Beatrice Alemagna et Sara Stridsberg. Leur alchimie créative se déploie dans l’exposition autour de 26 dessins originaux et d’une fresque murale in situ, entremêlés de citations poétiques extraites du livre. Voici un monde où les vastes paysages côtoient les balançoires et la barbe à papa qui colle aux doigts…

On entre dans la salle d’exposition par une marelle, symbole du plaisir du jeu. En suivant les fourmis le long des murs, on poursuit le parcours dans le jardin. Que l’on vienne entre amis, en famille ou en couple, on pourra se lover dans les grand fauteuils « cabane » ou grimper dans les installations sportives. Pour les plus petits, du matériel est disponible le week-end afin d’imaginer son aire de jeu rêvée. Des coins lecture pour découvrir l’univers des deux créatrices sont proposées aux petits comme aux grands.

Astrid Lindgren avait très justement dit : Grâce à un livre, un enfant se forge ses propres images dans le secret de son âme, des images qui dépassent tout. C’est avec le livre pour enfants comme point de départ, et plus particulièrement le livre Vi går till parken, prochainement publié en Suède et en France sous le titre On va au parc, que Wanås Konst et l’Institut suédois ont initié cette exposition. A partir de premières illustrations sur des aires de jeu parisiennes de Beatrice Alemagna est née avec Sara Stridsberg une conversation sur la liberté et les rêves, une histoire poétique sur le jeu et l’amitié. Cette exposition est bel et bien une histoire d’« Amitié » – le thème qui marque notre 50e anniversaire cette année – entre deux créatrices mais aussi entre deux institutions. Elle sera d’ailleurs reprise et adaptée l’année prochaine à Wanås Konst, qui est un parc de sculptures international et un centre d’art et d’éducation géré par la fondation Wanås Utställningar.

