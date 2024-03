On the Road salon de la moto vélo scooter quad Parc des Expositions Marseille, vendredi 15 mars 2024.

On the Road 2024 proclame sa devise autour d’une programmation résolument électrique ! Rencontrez plus de 70 exposants, admirez les nouveautés de vos marques préférées, accédez au meilleur des mobilités fun et responsable.

Sur On the Road, l’excitation ne s’arrête jamais. Nous vous réservons une expérience garantie avec des modèles en avant-première, des bons plans irrésistibles, des promotions et des conditions avantageuses que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Nous vous promettons une expérience encore plus incroyable en 2024 avec l’introduction de notre tout nouveau village d’essais des constructeurs. Suite au succès du Honda Dreams Tour en 2023, nous créons un véritable « village » avec d’autr



Assistez à des shows époustouflants les samedi et dimanche et découvrez l’univers du BMX avec un corner initiations captivant. En exclusivité l’équipe de France des JO est présente pour nous en mettre plein les yeux. Préparez-vous pour des performances et shows! Les semis de constructeurs renommés.





Laissez-vous surprendre par le monde du trial électrique avec des shows et des initiations qui repoussent les limites de la mobilité. L’expérience est rare mais elle vous attend à Marseille.





Driftrike le frisson de la glisse électrique

Tout nouveau circuit de 1600 m², encadré et animé par une équipe de pilotage de choc 100 % électrique. Préparez-vous pour des courses endiablées et des défis palpitants.





Le village Prep X Expérience

L’Art du deux-roues réinventé style unique, techniques perfectionnées. Plongez dans un monde de créativité infinie, où chaque moto est une œuvre d’art et chaque préparateur est un maître de l’innovation. Le Village promet d’être plus grand, plus audacieux et plus inspirant que jamais ! Venez rencontrer ces sacrés TALENTS et partagez des histoires de passion et de dévouement.





Mobilité électrique

Participez aux initiations de motos et vélos électriques pour découvrir la mobilité autrement et avoir envie de rouler en électrique ! C’est un engagement pour la survie de nos générations futures et pour notre vieille terre.





Simulations 2.0

Embarquez sur ce village de simulateurs 100% VR pour vivre une expérience immersive, des challenges inédits au cœur de l’action. Ressentez l’adrénaline de la route comme jamais à moto ou à vélo.





Robots 2.0

Vous allez découvrir le troisième robot géant aux côtés de Bubble Bee et Green Roadster. Ces colosses interactifs vous entrainent dans un univers unique où la technologie rencontre l’excitation de la route. Moments mémorables …



Restauration

Préparez-vous à un voyage gustatif qui fera frémir vos papilles ! Sur plus de 1000 m², découvrez une véritable oasis culinaire composée de 12 foodtrucks, 12 spécialités de saison, des produits frais dans une déco conviviale de rue . Il y en aura pour tous les goûts… 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-03-17

Parc des Expositions 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

