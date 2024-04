On the road Bibliothèque Nelson-Mandela – Pantin, vendredi 3 mai 2024.

On the road **de Smail Kanouté** Vendredi 3 mai, 18h30 Bibliothèque Nelson-Mandela – Pantin

Depuis 2021, Smaïl Kanouté parcourt le monde pour présenter ses pièces et travailler avec des danseur.se.s locaux. C’est ainsi qu’il débute une nouvelle série de courts-métrages dans lesquels les artistes rencontrés lors de workshops racontent leur vie et leur vision de la danse. Du Brésil au Congo, en passant par le Mali et le Sénégal, il poursuit sa recherche sur les identités comme créations à travers la danse.

La projection sera suivie d’un échange avec les artistes de la compagnie.

Saison culturelle #3