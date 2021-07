Orléans quai de Loire ORLEANS face au 56 Quai du Chätelet Loiret, Orléans ON THE MOON AGAIN quai de Loire ORLEANS face au 56 Quai du Chätelet Orléans Catégories d’évènement: Loiret

AstroCentre Orléans propose en accès gratuit, au public présent sur les bords de Loire le soir du 16 juillet, un voyage oculaire par l’observation de la Lune et du sol lunaire aux télescopes déployés sur les quais de Loire à Orléans. Ce voyage se prolongera par l’exposition autour de la Lune, jeux et panneaux sous espace couvert, et par les échanges avec les astronomes amateurs.

Accè gratuit, gestes barrières, respect des distances et masque obligatoire à partir de 6 ans pour l’observation au télescope.

