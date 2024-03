ON THE MOON AGAIN 2024 Villiers-sur-Suize, vendredi 14 juin 2024.

ON THE MOON AGAIN 2024 Villiers-sur-Suize Haute-Marne

Tout public

En juillet 1969, regroupés en famille ou entre amis autour d’une radio ou d’un rare téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous les continents, suivaient le premier pas d’un homme sur la Lune. Pour célébrer le 50ème anniversaire, On the Moon Again a rassemblé 1350 évènements dans 77 pays en 2019. Tous les ans désormais, l’envie nous prend d’éprouver cet enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial, universel, dépassant toutes les frontières.

Comment ? Rien de plus simple. On the Moon Again souhaite que chacun, petit ou grand, puisse découvrir lors d’un évènement mondial la Lune au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique.

Rejoignez l’évènement On the Moon Again le vendredi 14 juin 2024 à Villiers sur Suize pour observer la Lune et partager l’émerveillement. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14

fin : 2024-06-14

Rue Théodore Régnier

Villiers-sur-Suize 52210 Haute-Marne Grand Est

L’événement ON THE MOON AGAIN 2024 Villiers-sur-Suize a été mis à jour le 2024-03-11 par ADT de la Haute Marne