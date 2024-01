On the borderline of humanization Centre culturel Bellegarde Toulouse, vendredi 1 mars 2024.

On the borderline of humanization Spectacle de danse / Iris Gravemaker / Dans le cadre des Hivernales #3,

résidences de création artistique / Sortie de résidence Vendredi 1 mars, 18h30 Centre culturel Bellegarde Gratuit, réservation conseillée

Ce solo chorégraphique est une invitation aux spectateurs à se connecter à l’expérience sensible du corps. En répétant une séquence de mouvements, l’esprit peut se mettre en retrait, et cesse d’anticiper ce qui va suivre. En connectant la respiration aux sensations du corps, le corps prend le contrôle. La respiration crée une pulsation, un rythme, une sensation musicale grâce à laquelle le corps peut être en harmonie avec lui-même et son environnement. C’est le « mouvement pur ».

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France

© Iris Gravemaker