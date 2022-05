On te lève et on te casse Centre culturel Bellegarde Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lecture ——- **D’Hélène Duffau, Les Immersions Compagnie de la Dame** **Une programmation du Marathon des mots** En pleine vague #MeToo, après Adèle Haenel et Virginie Despentes réagissant à la cérémonie des Césars 2020, Hélène Duffau revient à la critique sans concession d’une société où le patriarcat réduit toujours les femmes. On te lève et on te casse est un texte pamphlétaire servi par une écriture rythmique proche du slam et le ton rageur des premières publications de l’autrice aux éditions Gallimard. **La Compagnie de la Dame (Corinne Mariotto et François Donatto) projette ce texte dans son dispositif immersif de lectures augmentées avec écoute au casque. Projet lauréat d’une bourse de création Toulouse Métropole – Le Marathon des mots 2022** Culture Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

