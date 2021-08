On s’y Col Eaux-Bonnes, 12 septembre 2021, Eaux-Bonnes.

On s’y Col 2021-09-12 08:30:00 – 2021-09-12 11:30:00

Eaux-Bonnes 64440 Eaux-Bonnes

5ème édition. Le département des Pyrénées-Atlantiques ferme la route toute la matinée à la circulation automobile entre Laruns et le Col d’Aubisque et offre l’espace aux vélos.

Venez partager ce moment de convivialité et profiter des bienfaits du vélo. Rendez-vous à partir de 8h au parking de la gare à Laruns, pour un départ 1/2h plus tard. Inscription sur : https://www.onsycol.fr/les-cols/aubisque/

© OT EAUX-BONNES GOURETTE

