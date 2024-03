ON S’RAPPELLE – ON S RAPPELLE KEZACO CAFE – THEATRE Macon, samedi 13 avril 2024.

Ce qui ne devait n’être au départ qu’un simple coup de fil de deux minutes va se transformer en une conversation surréaliste, drôle et émouvante…D’un côté Gabrielle, une jeune fille pétillante et drôle mais souffrant d’amnésie très passagère et de l’autre, Alex, manager chez Pneu Vert, un tantinet maniaco dépressif. Ce dernier va contacter Gabrielle pour une enquête de satisfaction client.Ce qui ne devait être au départ qu’un simple coup de fil de deux minutes va alors se transformer en une conversation surréaliste, drôle et émouvante…Auteur : Julie Artaud, Rodolphe Wuilbaut Artistes : Caroline Ribot, Amandine Barbier, Julien Bourières Metteur en scène : Titouan Bodin

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 20:00

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71