Gratuit : oui Tout public Carte blanche à La SoufflerieUn nouveau rendez-vous qui vous propose une sélection de spectacles et de concerts, en mettant à l’honneur un partenaire culturel du territoire métropolitain, avec, pour cette première édition, l’équipe de La Soufflerie à Rezé qui présentera les temps fort de sa programmation 2022/2023. Venez piocher des idées de sorties et gagner des places ! Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

