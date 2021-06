Avignon Musée Louis Vouland Avignon, Vaucluse On sort de notre réserve ! Musée Louis Vouland Avignon Catégories d’évènement: Avignon

À Avignon, le musée Vouland dévoile « On sort de notre réserve ! » une nouvelle exposition temporaire dans laquelle sont présentées des oeuvres de peintres provençaux (P. Grivolas, C. Fiirmin, Jean-Claude Imbert). Pour la 17e édition de la Nuit Européenne des Musées, les objets des collections d’Arts décoratifs XVIIe-XVIIIe siècles, sortent de leur silence et s’expriment… Écoutez ou regardez (en flashant des QR-codes) les productions d’élèves de 4e réalisées lors d’ateliers d’écriture théâtrale dans le cadre de projets pédagogiques menés par une professeure de lettres en partenariat avec le musée Vouland. Une ambiance sonore accompagne ces courts récits, les objets prennent vie et s’expriment. Le Musée Vouland est une demeure de collectionneur où opère la magie de l’esprit XVIIIe siècle, lieu unique au cœur d’Avignon. L’indutriel de l’agroalimentaire Louis Vouland (1883-1973) a rassemblé sa collection d’Arts Décoratifs XVIIe et XVIIIe siècles pendant une cinquantaine d’années pour cet hôtel particulier où il s’est installé en 1927. Mobilier, faïences, porcelaines, tapisseries, horlogerie, lustres, miroirs, objets chinois, créent l’atmosphère feutrée et raffinée de ce musée intimiste hors du temps. Les collections sont animées par les expositions temporaires qui s’y déploient successivement.

Participation libre

