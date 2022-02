On sort au Parvis (Ibos) : Spectacle « Mazùt » Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Hautes-Pyrénées

On sort au Parvis (Ibos) : Spectacle « Mazùt » Cauterets, 11 mars 2022

2022-03-11 19:00:00 – 2022-03-11 23:00:00

Cauterets Hautes-Pyrénées Mise en place d’une navette gratuite pour assister à la représentation du spectacle de cirque : « Mazùt » Certains mythes racontent qu’aux origines, les frontières entre les êtres n’étaient pas stables. Animaux, humains et esprits étaient encore des créatures de la métamorphose, changeant d’apparence à leur guise et partageant une langue commune. Ce monde du mythe n’est jamais loin dans l’univers de Baro d’evel, compagnie qui ne cesse de redonner aux non-humains la place que nos sociétés contemporaines leur refusent. Dans Mazùt, cette altérité se cherche aussi ailleurs. Un peu perdus dans ce monde trop bavard et trop rapide, deux êtres tentent de renouer avec leur part animale. L’ont-ils perdue quelque part dans leur quotidien ou sommeille-t-elle en eux ? Pour réussir cette quête onirique, le duo d’artistes travaille le déséquilibre et la métamorphose faisant de leurs portés, acrobaties, cris lyriques et peintures sauvages un langage intime exhortant au surgissement d’émotions souterraines. Tableau vivant mixant la danse, le chant, l’acrobatie et un incroyable concert de gouttes d’eau, Mazùt réunit ce qui caractérise le travail de la compagnie Baro d’evel : un goût immodéré pour la poésie, les rythmes discordants, le merveilleux et l’ardeur à défricher autrement le monde Tarifs du spectacle : Adulte > 20€ (tarif adhérent collectivité) / Jeune -26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de l’AAH > 12€. Réservation obligatoire au 06 78 93 86 78 +33 6 78 93 86 78 Départ : Mairie de Cauterets CAUTERETS Cauterets

