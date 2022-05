On sort au Parvis (Ibos) : Spectacle Low Cost Paradise Cauterets Cauterets Catégories d’évènement: Cauterets

Cauterets Hautes-Pyrénées RDV devant la mairie à 19h. Mise en place d’une navette gratuite pour assister à la représentation du spectacle de cirque : Low Cost paradise Bienvenue sous le chapiteau du paradis perdu du Cirque Pardi ! Dans ce repère de drôles de fous, imparfaits et audacieux, 5 femmes et 6 hommes acrobates, funambules, voltigeurs, clowns, musiciens, techniciens forgent dans le chaos un éden chaleureux où se retrouver, entre amis ou en famille ! Messieurs Dames, bienvenue au paradis des oubliés ! Refoulés du royaume des cieux, éloignés de tout Eldorado, ils ont trouvé refuge dans un asile d’enfer, fait de plastiques et de produits chimiques. Artistes, constructrices, éclairagistes forment ce maelstrom où la joie est fragile et la poésie réelle. Dans le clair-obscur, en musique, les habitants de cet étrange lieu s’adonnent au trapèze fixe et ballant, à la danse, au vélo, aux portés acrobatiques, au jonglage et à la clownerie. Dépassant les obstacles et les limites, ils se racontent des histoires, transcendent leur existence et bricolent de la beauté, leur raison de vivre. nTarifs du spectacle : Adulte > 20€ (tarif adhérent collectivité) / Jeune -26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, bénéficiaire de l’AAH > 12€. Réservation obligatoire au 06 78 93 86 78 ou directement sur https://tinyurl.com/y3u68z4z +33 6 78 93 86 78 Départ : Mairie de Cauterets CAUTERETS Cauterets

