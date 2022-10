ON S’OCCUPE DE TOUT Luc-sur-Aude Luc-sur-Aude Catégories d’évènement: Aude

Luc-sur-Aude

ON S’OCCUPE DE TOUT Luc-sur-Aude, 6 novembre 2022, Luc-sur-Aude. ON S’OCCUPE DE TOUT

Place du Foyer Luc-sur-Aude Aude

2022-11-06 – 2022-11-06 Luc-sur-Aude

Aude Luc-sur-Aude 8 8 EUR Spectacle théâtral et musical pour un enterrement hors du commun !

Un orphéon façon 1900, six frères musiciens portant une caisse en bois à taille humaine…

Quatre planches de bois et des clous. Le mystère se pose là.

Mais cet extravagant cortège, bien que soucieux de respecter le protocole, résistera-t-il longtemps au sérieux de la situation ?

Laissons là le suspense, et gageons que nos compères sauront, par leur musique et cette fâcheuse tendance à déborder du cadre, redonner à cette cérémonie macabre un air de reviens-y !

Le dénouement de cette intrigue se fera en grandes pompes… funèbres !

Lyrique, solennelle, enthousiaste ou irrévérencieuse, cette étrange cérémonie vous surprendra!

Quoiqu’il en soit, et comme le précisent Les Frères Locomotive : « Pour vos mariages comme pour vos enterrements, on s’occupe de tout !» resa@laclaranda.eu +33 4 68 74 38 05 https://laclaranda.eu/ Luc-sur-Aude

dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Luc-sur-Aude Autres Lieu Luc-sur-Aude Adresse Place du Foyer Luc-sur-Aude Aude Ville Luc-sur-Aude lieuville Luc-sur-Aude Departement Aude

Luc-sur-Aude Luc-sur-Aude Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luc-sur-aude/

ON S’OCCUPE DE TOUT Luc-sur-Aude 2022-11-06 was last modified: by ON S’OCCUPE DE TOUT Luc-sur-Aude Luc-sur-Aude 6 novembre 2022 Aude Luc-sur-Aude Place du Foyer Luc-sur-Aude Aude

Luc-sur-Aude Aude