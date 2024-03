ON S’ENGRAINE ! FÊTE DES ARBRES ET DES PLANTES Saint-Étienne-Vallée-Française, samedi 11 mai 2024.

Venez nous rejoindre le 11 mai pour une fête des arbres et des plantes au creux des vallées cévenoles.

2 fois par an à Saint-Étienne Vallée Française on se réunit, on échange et on repart la tête pleine d’idées et le coffre plein de végétaux et de bons produits locaux !

THÉMATIQUE: en 2024, il est temps d’aborder le futur de la châtaigne, reine des Cévennes mais pour combien de temps encore « l’arbre à pain » survivra ?

Profitez pour préparer les plantations avec l’arrivée des beaux jours. Ateliers nature et échange de graines et plantes avant l’été ! Programme à venir.

Entrée au prix libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 09:30:00

fin : 2024-05-11

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

