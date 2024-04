On sème en fête ! Cloyes-les-Trois-Rivières, dimanche 7 avril 2024.

On sème en fête ! Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

L’association Le Chant des coquelicots organise une journée festive au pré d’Autheuil le dimanche 7 avril à partir de 10h30.

Venez participer aux plantations, aux semis, à la confection de structures végétalisées… et au pique-nique partagé (avec buvette).

Des animations seront également proposées pour les petits… et les grands

– observation du soleil avec Poussières d’étoiles et leurs équipements astronomiques ;

– histoires pour les enfants et les adultes ( J’écoute une histoire. Je raconte une histoire , contes amérindiens) ;

– La Compagnie Nan et leur orgue de Barbarie pour une note musicale enjouée.

Pour le repas pique-nique partagé Votre spécialité sucrée ou salée, un ingrédient à ajouter à une salade composée… Tout ce qui régalera les papilles.

Si vous avez ça sous la main Vous pouvez apporter des graines, des plants, des plantes en tout genre… le Pré saura les accueillir et leur trouver une place de choix. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07

Pré d’Autheuil

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lechantdescoquelicots28@gmail.com

