On s’embrasse quand même Compiègne, 4 février 2022, Compiègne.

On s’embrasse quand même Compiègne

2022-02-04 – 2022-02-05

Compiègne Oise

Elle : Une femme de bonne famille célibataire, crédule dont la rigidité cache une assurance bancale.

Lui : Un Escort boy débutant, maladroit, à l’humour très particulier. Deux personnages que tout oppose qui vont se révéler au fur et à mesure de leur rencontre.

Mais comment va-t-il pouvoir l’aider à réaliser la mission délicate de renouer avec son père ? Sera-t-il à la hauteur ? Va-t-elle réussir à lui faire confiance ? Lui, comme elle, sont-ils réellement ce qu’ils prétendent être ? Dans cette piètre chambre d’hôtel, des révélations surprenantes, des situations improbables, des sentiments, et des surprises…

Une joyeuse pagaille en perspective. Une pièce pleine d’humour et de tendresse. On rit, on sourit, on re-rit et on s’attendrit… pour le meilleur et pour le rire !

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/programmation/on-sembrasse-quand-meme

