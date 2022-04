On se plie en quatre pour vous ! Musée Francisque Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Musée Francisque Mandet, le samedi 14 mai à 19:30

Venez à la rencontre de l’artiste japonais Tetsuya Gotani, créateur et diplômé d’enseignement d’origami. Vous découvrirez ses animaux de papier, et serez invités à créer le vôtre : une belle occasion d’échanger en toute convivialité avec l’artiste. En partenariat avec l’association J.A.N.A. (Japon Auvergne-Nippon Auvergne), Rendez-vous à 19h30, 20h30 et 21h30 en salle de conférence Rencontre-atelier origami Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:00:00

