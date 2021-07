ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR – Cie Notre Insouciance Maison Marceau, 27 août 2021-27 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 27 août 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Spectacle de théâtre en plein air et 11 artistes au plateau dans le cadre de L’Hyper Festival

Un joyeux bordel qui mêle théâtre, musique, chant et danse

Cet opéra théâtral, où rien n’est laissé au hasard, donne lieu à un bordel organisé où chacun possède une partition individuelle précise à suivre jusqu’à l’épuisement. Les dix comédiens et comédiennes ne jouent pas de personnages déterminés, ils incarnent les bourreaux et les victimes, les politiciens et les spectateurs, les meneurs et les délaissés, les militants et les insouciants. Le tout dans une recherche d’harmonie entre le «je» et le «nous».

Ce 27 Août 2021, découvrez ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR à la Maison Marceau, centre d’hébergement d’urgence géré par l’association Aurore et la coopérative d’urbanisme transitoire Plateau Urbain.

Mise en scène. Juliette Hecquet

Collaboration artistique. Arthur Raynaud

Soutien dramaturgique. Léa Grappe, Florie Toffin et Clotilde Maïnetti

Création et interprétation musicale. Marie-Line Halliday

Production. Ludivine Rhein

Avec et Par. Stany Aïat, Raphaël André, Emma Evain, Gabriel Gozlan-Hagendorf, Juliette Hecquet, Simon Lalane, Marie Malaquias, Arthur Raynaud, Jonas Thierry et Florie Toffin

RESIDENCES ET COPRODUCTIONS. LE PRINTEMPS DES RUES, DRAC – Ile-De-France, LA M.I.E. DE LA VILLE DE PARIS, LE SUPER THÉÂTRE COLLECTIF, LE CARREAU DU TEMPLE, ANIS GRAS – LE LIEU DE L’AUTRE, L’ESPACE BEAUJON, LE CONSERVATOIRE DU 6E ET LE SUBARU.

Maison Marceau 24 Avenue Marceau Paris 75008

9 : Alma – Marceau (245m) 9 : Iéna (503m) Ligne 32, 92 : Arrêt Marceau – Pierre 1er de Servie – Place de Beyrouth Arrêt Charles de Gaulle Etoile – RER A



Contact :Compagnie Notre Insouciance 0674286023 notreinsouciance@gmail.com http://notreinsouciance.fr/ https://www.facebook.com/NotreInsouciance

Elodie Tolmane