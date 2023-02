“On se fait un film en famille?” Médiathèque Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

“On se fait un film en famille?” Médiathèque, 4 mars 2023, Plouguerneau . “On se fait un film en famille?” 5 Rue du Colombier Médiathèque Plouguerneau Finistere Médiathèque 5 Rue du Colombier

2023-03-04 09:30:00 – 2023-03-04 16:00:00

Médiathèque 5 Rue du Colombier

Plouguerneau

Finistere La médiathèque de Plouguerneau met en avant la famille.Ti ar vro Bro-Leon propose aux enfants et leurs familles de s’y retrouver pour réaliser un petit film sur le thème de “Tro ar bed – le tour du monde”. Venez pendant une journée imaginer, écrire et filmer une courte histoire en breton. Le film sera ensuite proposé à la 6ème édition du concours “Filmoù chakod”.

Public: enfant de plus de 7 ans parlant breton accompagné de leur parent ou grand-parent bretonnant ou non.

Sur incription mediatheque@plouguerneau.bzh +33 2 98 37 13 75 http://mediatheque.plouguerneau.fr/ Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Plouguerneau Finistere Médiathèque 5 Rue du Colombier Ville Plouguerneau lieuville Médiathèque 5 Rue du Colombier Plouguerneau Departement Finistere

Plouguerneau Plouguerneau Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau /

“On se fait un film en famille?” Médiathèque 2023-03-04 was last modified: by “On se fait un film en famille?” Médiathèque Plouguerneau 4 mars 2023 5 Rue du Colombier Médiathèque Plouguerneau Finistère finistère Médiathèque Plouguerneau

Plouguerneau Finistere