On s’dit tout Bibliothèque d’Olivet Olivet, mercredi 21 février 2024.

On s’dit tout Club lecture ado Mercredi 21 février, 15h00 Bibliothèque d’Olivet Gratuit

Début : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T17:00:00+01:00

Tu as entre 12 et 18 ans ? Tu aimes lire, écouter de la musique, jouer aux jeux-vidéos ou de société…? Tu as envie de partager des discussions passionnées, de proposer des idées d’achats (jeux, BD, mangas, musique) ?

Alors rejoins-nous une fois par mois !

Tu pourras tester en avant-première les dernirs jeux-vidéos, jeux de société, et tu auras en exclusivité les dernières BDs et mangas.

Bibliothèque d’Olivet 21 Rue du Pressoir Tonneau Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

club lecture