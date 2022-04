On s’attache Théâtre de Jeanne, 17 juin 2022, Nantes.

2022-06-17 Représentations du 16 juin au 2 juillet 2022 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30+ dimanche 19 juin à 17h

Horaire : 20:30

20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d'emploi sauf vendredis et samedis)Hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Comédie rigolo-romantique de Judith Ejnès et Caroline Gaget.Mise en scène par Constance CarreletAvec Judith Ejnès et Guillaume Ducreux ou Caroline Gaget et Jérémy MalaveauLe cœur a ses raisons que la raison ignore et les opposés s’attirent … Et Elsa et Pierre en sont le parfait exemple ! Vous vous souvenez de ce mec qui était sympa mais pas du tout votre style ? Oui, oui, celui dont vous êtes finalement tombée folle amoureuse.Vous vous souvenez du stress du premier rendez-vous ? De l’attente du premier baiser ? De sa première panne ? Mais si, vous savez, quand vous lui avez dit : “C’est pas grave” pour la première fois…Pour Elsa et Pierre, dès le début, c’est chaotique : cadeaux inappropriés, vacances ratées, galères pour faire un bébé…Et, en plus, ils n’ont rien en commun. Ah, si ! Une chose : ils s’aiment. Et l’amour, ça permet de tout surmonter, non ?

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com