Scène Active est un projet de participation sociale et culturelle en lien avec les arts de la scène, qui offre chaque année à une quarantaine de jeunes en situation de décrochage la possibilité de construire leur propre projet, sur le plan personnel et professionnel, dans un environnement artistique collectif. Les participant.e.s ont la possibilité d’expérimenter la pratique du théâtre, de la photo, de la cuisine, mais également de vivre des rencontres artistiques variées en tant que public, tout en étant accompagné.e.s par une équipe de travail social. Au fil des mois, iels sont amené́.e.s à co-créer un spectacle dans une salle reconnue. Ce cadre bienveillant et exigeant leur permet de se mettre en mouvement, de développer la confiance en soi, leur envie d’apprendre et leur capacité à travailler en collectif et les amène à la construction d’un projet de vie durable et stimulant.

