On sait pas encore Théâtre Darius Milhaud Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au mercredi 17 avril 2024 :

mercredi

de 19h15 à 20h15

.Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Des rencontres incongrues, une quête de sens, un questionnement à, et de, Dieu. C’est l’histoire de Moi. Moi doit faire quelque chose d’important. Comment ? Où ? Pourquoi ? Seule ?

C’est

« Moi » qui cherche, qui se cherche, se perd et trouve des choses qu’elle ne

cherchait pas. C’est un dialogue avec une solitude imposante. Ce sont des

rencontres incongrues et inquiétantes. C’est une quête de sens, un

questionnement à et de Dieu. La pièce aborde l’angoisse mais aussi le besoin et

la magie du saut dans le vide, la nécessité d’aller “au-delà” et surtout d’y

aller seul.e.

Moi

raconte et raconte tout. Ses peurs, son appétit, sa soif de quelque chose

d’intimement grand. Est-ce l’histoire de la comédienne ? L’histoire des

spectateurs ? Est-ce une fiction ? Ou est-ce une histoire universelle ?

L’important ici est de laisser parler la conscience de chacun.

Un

petit mot de l’autrice : Ce projet est un challenge de Moi à moi. C’est un saut

dans le vide pour nous deux. Au-delà d’être une révolte contre moi-même,

j’aborde beaucoup la notion de l’Autre dans la pièce parce que c’est surtout de

ça dont il est question. C’est une révolte contre l’Autre ; la place que

l’Autre occupe, les endroits où « il » nous impacte, les traces qu’il laisse

derrière lui et les moments où l’on devient « l’autre » malgré nous.

——————————–

Autrice et interprète : Chloé Galibern

Mise

en scène : Alban Fèvre, Julie Franceschi

Genre

: Seule en scène / Théâtre contemporain

Tout

public (dès 12 ans)

Durée :

1h00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Contact : +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/on-sait-pas-encore/

Lucile Brun & Margot Denis On sait pas encore