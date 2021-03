Châteaubourg Châteaubourg 35220, CHATEAUBOURG On s’aère? Châteaubourg Catégories d’évènement: 35220

CHATEAUBOURG

On s’aère?, 24 mars 2021-24 mars 2021, Châteaubourg. On s’aère? 2021-03-24 – 2021-03-24 Rue de Bel Air Parking Bel air

Châteaubourg 35220 Châteaubourg Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes actuellement sur Châteaubourg, étudiants ou sans emploi. La Ville de Châteaubourg vous propose des sorties « bol d’air » gratuites, animées par l’association Chatorando et la section marche nordique de l’UAC. Des élus et des agents de la Ville accompagneront aussi les sorties. L’occasion pour vous de (re)découvrir Châteaubourg, tout en échangeant au besoin avec les personnes présentes.

Parlez-en autour de vous ! Rendez-vous les :

Mercredi 24 mars et samedi 27 mars : balade sur les chemins de Châteaubourg, avec Chatorando

Mercredi 31 mars et samedi 3 avril : initiation marche nordique en forêt de la Corbière, avec l’UAC Pratique Rendez-vous sur le parking Bel Air (à l’entrée du parc) à 13h45. Balade de 2h environ.

Prévoir chaussures et tenue adaptées à la météo et masque.

