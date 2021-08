Paris Cinéma Studio des Ursulines Paris On refait le son des sportifs ! Cinéma Studio des Ursulines Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Studio des Ursulines accueille Peggy Hartmann qui animera un atelier bruitage autour de l’amusant et sensationnel film “Sportif par amour” de Buster Keaton et James W. Horne. Peggy Hartmann refait le son d’un extrait de film avec l’aide du public.

En fonction de l’extrait et/ou du nombre de spectateurs, ce son est réalisé soit avec des objets, soit par bruitage à la bouche. L’atelier dure 30 minutes. À partir de 5 ans. Spectacles -> Jeune public Cinéma Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines Paris 75005

Contact :Studio des Ursulines 01 56 81 15 20 mediation.ursulines@gmail.com http://www.studiodesursulines.com/ https://www.facebook.com/studiodesursulines

Buster Keaton James W. Horne

