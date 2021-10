Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde On recrute dans votre quartier – Bordeaux Sud Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

On recrute dans votre quartier – Bordeaux Sud Bordeaux, 2 décembre 2021, Bordeaux. On recrute dans votre quartier – Bordeaux Sud

Bordeaux, le jeudi 2 décembre à 09:30

“On recrute dans votre quartier” revient en décembre ! —————————————————— ### Découvrez les employeurs qui recrutent près de chez vous ! Ces rencontres auront lieu dans le quartier Bordeaux Sud, **le 2 décembre 2021 de 9h30 à 12h30, salle Son Tay.** **Au programme :** * Des offres d’emploi de votre quartier * Des recruteurs à rencontrer en direct * Les partenaires de l’emploi pour vous conseiller et vous orienter _Nous organisons ce forum avec @Mission locale de Bordeaux, @Cap Emploi, @Pôle emploi et le soutien de @PIMMS Médiation et de la Mairie de Bordeaux._ Pour tout renseignement, les habitants du quartier en recherchedemploi peuvent se rapprocher de leur conseiller emploi. Pour toute question concernant l’évènement, n’hésitez pas à contacter **Sandrine Brizard au 06 65 69 56 01** ou rendez-vous sur : [[https://www.emploi-bordeaux.fr/agenda/on-recrute-dans-votre-quartier-bordeaux-sud/](https://www.emploi-bordeaux.fr/agenda/on-recrute-dans-votre-quartier-bordeaux-sud/)](https://www.emploi-bordeaux.fr/agenda/on-recrute-dans-votre-quartier-bordeaux-sud/) **Le public devra se conformer aux contraintes sanitaires imposées par la législation en vigueur sous peine de se voir refuser l’accès.** Les évènements “On recrute dans votre quartier !” implantés à Bordeaux permettent aux habitants d’accéder à des offres d’emploi au plus près de chez eux et de rencontrer les recruteurs en direct. Bordeaux BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T09:30:00 2021-12-02T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux