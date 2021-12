Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans On purge bébé Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

On purge bébé ————- ### Comédie de Georges Feydeau Mise en scène : Emeline Bayart Quand la sphère publique et la sphère privée se télescopent ! En pleine crise conjugale, hilarante et mémorable, le couple Follavoine, fabricant de porcelaine, doit rencontrer Chouilloux, haut fonctionnaire de l’Etat en charge de l’approvisionnement de l’armée française en pots de chambre. Le maître du vaudeville jette les corps, les cœurs et les âmes (et même les pots de chambre) au bord de la crise de nerfs. D’autant que Toto, l’enfant roi, qui a besoin d’une purge, n’a pas l’intention de laisser les adultes se déchirer en paix. Excessifs, de mauvaise foi, grinçants et cruels mais aussi follement drôles, les personnages de Feydeau se livrent à un jeu de massacre jubilatoire qui renvoie la bourgeoisie à ses démons. avec Emeline Bayart, Eric Prat, Manuel Le Lièvre, Valentine Alaqui, Thomas Ribière, Delphine Lacheteau, Manuel Peskine

Entre conflit conjugal, misogynie masculine, émancipation féminine et éducation de l’enfant…, les personnages du maître du vaudeville se livrent à un jeu de massacre jubilatoire. Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret

