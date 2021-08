Montaigu-Vendée Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée, Vendée On purge bébé Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

**Théâtre** Durée : 1h M. Follavoine, un fabricant de porcelaine, a invité à déjeuner dans son appartement un client de marque : Chouilloux, fonctionnaire influent du Ministère des armées, qui doit statuer sur l’acquisition par l’Armée française de pots de chambre destinés aux soldats. Follavoine espère emporter le marché, ayant mis au point un système de pots présumés incassables. C’était sans compter sur sa femme, qui débarque en robe de chambre et bigoudis pour se plaindre de leur fils Hervé, dit Toto, qui « n’a pas été » et refuse de se purger. L’arrivée intempestive de Mme Chouilloux et de son amant mettra le comble à la confusion… Comédie débridée de Feydeau, maître incontesté du vaudeville, le spectacle décortique le couple à coup de formules bien troussées. Emeline Bayart propose une mise en scène irrévérencieuse, ponctuée de chansons d’époque, permettant aux comédiens d’exprimer tout leur talent comique. Spectacle lauréat du Prix Laurent Terzieff – Syndicat de la critique 2021 [https://www.tam.fr/wp-content/uploads/videos/2021.01.15_ON-PURGE-BEBE.mp4](https://www.tam.fr/wp-content/uploads/videos/2021.01.15_ON-PURGE-BEBE.mp4) _De Georges Feydeau_ _Mise en scène : Emeline Bayart_ _Dramaturgie : Violaine Heyraud_ _Avec : Emeline Bayart, Eric Prat, Manuel Le Lièvre, Valentin Alaqui,_ _Thomas Ribière, Delphine Lacheteau, Manuel Peskine_ _Assistant mise en scène : Quentin Amiot_ _Scénographie et costumes : Charlotte Villermet_ _Lumières : Joël Fabing_ _Arrangement musicaux : Manuel Peskine_ _Construction du décor : Jean Paul Dewynter, Théo Jouffroy_ _Peinture : Jean Paul Dewynter, Dorothé Dupla_ _Photographie : Louis Dewynter_ _Couturière : Sylvie Barra, Stéphanie Mode_ _Production déléguée : En Votre Compagnie_ _Coproduction : Théâtre Montansier / Versailles,_ _Théâtre Firmin-Gémier – La Piscine,_ _En Votre Compagnie, Théâtre de l’Atelier_ _Avec l’aide de la région Ile de France_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 24 € Réduit : 19 € Abonné adulte : 20 € Abonné jeune : 16 €

