On purge Bébé ! Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

On purge Bébé ! Place de la Comédie, 5 juin 2023, Lyon 1er Arrondissement

2023-06-05 – 2023-06-05

Rhone Lyon 1er Arrondissement Rhône Adapté à la scène par Richard Brunel, ce célèbre vaudeville de Georges Feydeau explore avec esprit le monde de l’enfance et sa capacité à nous déstabiliser. Riche en intrigues et rebondissements, un opéra à découvrir en famille. contact@opera-lyon.com +33 4 69 85 54 54 http://www.opera-lyon.com/ Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement

