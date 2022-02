On purge bébé Le Diapason – Université de Rennes 1, 6 avril 2022, Rennes.

On purge bébé

Le Diapason – Université de Rennes 1, le mercredi 6 avril à 20:30

_**On purge bébé**_ est une comédie de Georges Feydeau que nous représenterons cette année avec les étudiants de l’atelier [comédie et mise en scène : fabriquer son univers](https://culture.univ-rennes1.fr/atelier-de-creation-theatrale). Nous avons ensemble choisi cette pièce, car elle raconte la folie du couple, et de la famille poussée à son paroxysme. C’est un défi, car le mouvement le rythme et la frénésie avec laquelle nous allons devoir représente cette pièce seront les ingrédients nécessaires pour trouver et offrir toute la jubilation que Feydeau fait naître. Il s’agit de représenter l’enfer conjugale vu par Feydeau. On purge bébé est tiré d’un opus appelé “du mariage au divorce.” écrit entre 1908 et 1916. Il ne s’agit plus du tout ici de vaudevilles contrairement à ce que l’on peut penser, mais bel et bien d’authentiques farces atrocement cruelles sous leurs apparences burlesques ou le bonheur matrimonial n’est qu’un leurre. Le pessimisme, le scepticisme, à l’égard de l’amour prédomine dans la pensée de l’auteur. L’intrigue est concentrée sur le déchirement cruel du couple ou « les scènes » éclatent à tout propos par exemple au sujet de l’éducation des enfants, de la tenue vestimentaire, et où tout est sujet à querelles. C’est la confrontation de deux égoïsmes et l’absence de tout effort pour comprendre l’autre qui constituent la substance même de l’action. « Les hommes, les maris, les époux » égoïstes, intéressés,mesquins, vaniteux et lâches sont tyrannisés, harcelés par des femmes jalouses, dominatrices, obstinées, vulgaires, mesquines, de mauvaise foi transformant en un enfer à deux le foyer uni. ► **_Mercredi 6 avril à 20h30 > Réserver (prochainement disponible)_** **_Gratuit // Réservation et pass vaccinal obligatoire_**

