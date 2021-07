Antony L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, Hauts-de-Seine On purge bébé L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony Catégories d’évènement: Antony

Hauts-de-Seine

On purge bébé L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, 30 mars 2022-30 mars 2022, Antony. On purge bébé

du mercredi 30 mars 2022 au vendredi 1 avril 2022 à L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Follavoine, fabricant de porcelaine, doit recevoir à déjeuner un fonctionnaire influent susceptible de lui passer une commande de pots de chambre. Oui, mais ce jour-là, son fils est constipé… Il faut purger bébé !

On rit aux éclats devant ce vaudeville qui dresse un portrait au vitriol de la vie de couple dans ses moindres détails !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Georges Feydeau / Émeline Bayart L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Antony Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:20:00;2022-03-31T19:30:00 2022-03-31T20:50:00;2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T21:50:00

Détails Catégories d’évènement: Antony, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Adresse 13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony Ville Antony lieuville L'Azimut - Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony