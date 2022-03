On purge bébé Flers, 22 mars 2022, Flers.

On purge bébé Flers

2022-03-22 – 2022-03-22

Flers Orne

Vertigineuse mise à mal du mariage, On purge bébé décortique nos travers tout en faisant jaillir la plus capiteuse hilarité. Follavoine, porcelainier de son état, attend Monsieur Chouilloux, influent fonctionnaire cocufié, afin de signer un contrat qui fera de lui le fournisseur officiel de pots de chambre de l’armée française. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a invité l’épouse Chouilloux et son amant, Horace Truchet. Mais le fils constipé de Follavoine, refuse de prendre sa purge le jour de l’entente, tandis que Madame en déshabillé sillonne l’appartement un pot de chambre à la main, pour faire avaler la potion à l’enfant terrible. Émeline Bayart sert une mise en scène sous-tendue par la musique d’un piano et ponctuée de chansons contemporaines du maître du vaudeville. Exploitant à l’envi la musicalité du texte, la metteure en scène entend dépecer les pensées des protagonistes à travers le chant, la musique et le jeu chanté. Dans un décor fidèle aux didascalies de l’auteur, six comédiens costumés jouent et chantent l’éternelle cruauté du couple. Gare au désir de puissance, car chacun recevra le retour de bâton qu’il aura lui-même asséné.

sn.61@scenenationale61.fr +33 2 33 29 16 96 https://www.scenenationale61.com/

dernière mise à jour : 2022-01-02 par Orne Tourisme