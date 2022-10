On prend l’apéro ? Apéro d’ouverture de la CoOP d’Ivana Müller La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

On prend l’apéro ? Apéro d’ouverture de la CoOP d’Ivana Müller La Maison des métallos, 3 novembre 2022, Paris. Le jeudi 03 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Un mois de pièces de groupes à effectuer ensemble pour mettre à joyeuse épreuve nos interdépendances. Ivana Müller a une pratique multiforme qui se lit tel un jardin en permaculture, où les pièces se complètent pour former un écosystème naturel, respectueux de la diversité et de l’humain. Elle viendra nous raconter son projet pour la CoOP qui questionne de bout en bout la question de la participation, de sa valeur, de ses représentations. Et autour d’un verre, bien évidemment… en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/le-programme/2022-ouverture-ivana-muller 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1153&lng=1

Ivana Müller

