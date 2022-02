On passe en cuisine avec la Nouvelle-Aquitaine à 16h30 ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

On passe en cuisine avec la Nouvelle-Aquitaine à 16h30 ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. On passe en cuisine avec la Nouvelle-Aquitaine à 16h30 !

du samedi 26 février au samedi 5 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Au programme : – samedi 26 février : les escargots à la bordelaise produit de Bienvenue à la Ferme – dimanche 27 février : le Beurre Charentes-Poitou AOP – lundi 28 février : les magret de canard en lien avec Bienvenue à la Ferme de Gironde – mardi 1er mars : gigot d’agneau en lien avec Bienvenue à la Ferme des Deux-Sèvres – mercredi 2 mars : cocktail Floch de Gascogne AOC et Armagnac AOC en lien avec Bienvenue à la Ferme des Landes – jeudi 3 mars : sablés aux noix et crèmes de châtaigne en lien avec Bienvenue à la Ferme de Dordogne – vendredi 4 mars : – samedi 5 mars : mise en lumière du Cabécou du Périgord – dimanche 6 mars : le Beurre Charentes-Poitou AOP

Entrée libre, nombre de places limitées

C’est le rendez-vous cuisine de l’après-midi bien connu des visiteurs du salon. Sophie, l’animatrice présentera les produits de la région, qui seront mis en recettes par le chef Frédéric Coiffé. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:30:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-28T16:30:00 2022-02-28T17:00:00;2022-03-01T16:30:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T16:30:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T16:30:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T16:30:00 2022-03-04T17:00:00;2022-03-05T16:30:00 2022-03-05T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

On passe en cuisine avec la Nouvelle-Aquitaine à 16h30 ! Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by On passe en cuisine avec la Nouvelle-Aquitaine à 16h30 ! Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris