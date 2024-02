On part pour une folle aventure avec Lili Chardon au théâtre Essaïon Théâtre Essaïon Paris, mercredi 10 janvier 2024.

Du mercredi 10 janvier 2024 au mercredi 20 mars 2024 :

.Tout public. A partir de 5 ans. payant

À partir de 12 euros

Un ballon et une boussole perdus, une machine volante et deux enfants que tout oppose qui vont se découvrir des points communs et faire équipe… On a vu et aimé « Les folles aventures de Lili Chardon ».

De quoi ça parle ?

Norbert a perdu son ballon et pas n’importe lequel, celui que son père lui a offert. Il se risque donc à descendre dans la cave de l’école pour le retrouver et tombe nez à nez avec Lili. La petite fille, qui est en train de construire une étrange machine, ne trouve plus sa boussole, et l’invite à monter à bord de son engin pour partir à la recherche de leurs objets perdus. Ils attachent leur ceinture et c’est parti pour l’aventure ! Mais attention, ils ont quarante-cinq minutes et pas une de plus pour réussir leur quête, au risque de se faire « dévorer » par Rougail et Saucisse, les deux molosses de la directrice qui ne vont pas tarder à faire leur ronde quotidienne…

L’avis de la rédaction

Confortablement installés dans les fauteuils rouges de la salle voûtée du théâtre Essaïon (Paris Centre), on observe la scène, au milieu de laquelle trône un objet non identifié recouvert d’une couverture. La lumière s’éteint, le silence se fait, et une voix grave nous présente Lili. Une petite fille pas tout à fait comme les autres…

Lili est une Mercredi Adams à lunettes, du genre à détonner franchement par rapport aux autres enfants. Pour elle, les confettis sont de minuscules miettes de macarons multicolores, et les bulles de savon, des rêves qu’on oublie. C’est une Amélie Poulain qui se réfugie dans l’imaginaire pour mieux inventer des machines ubuesques. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Norbert qui, d’ordinaire, se moque souvent de la fillette. Mais là, dans cette cave sombre, seul face à Lili, il ne fait plus le malin. D’autant que Lili lui propose de partir à l’aventure…

Cette pièce, création originale de la compagnie Licorne de Brume, embarque pour un voyage initiatique plein de poésie et d’humour, qui touche petits et grands. Elle parvient à aborder des thèmes difficiles comme le harcèlement et les préjugés avec beaucoup d’intelligence et de finesse. On applaudit très fort !

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004

Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1026_les-folles-aventures-de-lili-chardon.html# https://www.essaion-theatre.com/spectacle/reservation/1026_les-folles-aventures-de-lili-chardon.html

Compagnie Licorne de brume