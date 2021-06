Audierne Centre Ufoval74 "école Pierre Le Lec" Audierne, Finistère On pagaie, on pagaie…. Où t’as mis la pagaie ? Centre Ufoval74 « école Pierre Le Lec » Audierne Catégories d’évènement: Audierne

du samedi 17 juillet au vendredi 23 juillet à Centre Ufoval74 « école Pierre Le Lec »

_**Une colonie de vacances multi-activités nautiques en Bretagne pour les touche-à-tout !**_ C’est au centre nautique de Plouhinec, situé juste en face du centre, que tu pourras découvrir deux activités nautiques :1 séance de kayak et 1 de stand-up paddle. Et pour approffondir la découverte de la Bretagne : visite de la pointe du Raz, visite du phare d’Eckmühl, participation à un Fest-Noz (bal traditionnel de danses bretonnes) , baignades, balades à vélo, découverte culturelle de la Bretagne (spécialités culinaires, visite de villages médiévaux, ports de pêche …).

470€ , sur inscription

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

