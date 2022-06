ON OUVRE ! Réouverture de la MPAA/Saint-Germain MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ON OUVRE ! Réouverture de la MPAA/Saint-Germain MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 17 juin 2022, Paris. Le vendredi 17 juin 2022

de 17h00 à 22h00

. gratuit Réservation obligatoire pour le spectacle Fables Enchantées.

Après 4 mois de travaux, nous sommes heureux·ses de vous convier à la réouverture de la MPAA/Saint-Germain qui se déroulera vendredi 17 juin de 17h à 21h. Découvrez ou redécouvrez la salle de spectacle de la MPAA/Saint-Germain située en plein cœur du marché Saint-Germain. Spectacles, visites en coulisses, rencontre Enchantez-Vous ! …, les artistes de la MPAA et les élèves du Conservatoire Jean-Philippe Rameau vous préparent un accueil en fanfare, au rythme de chœurs, de danses et de comédies musicales ! • 17h · Visites de la salle par petits groupes en continu

• 17h · Shows en extérieur : Duo Jazz · Chorale Choréenne · Démo Voguing · Ensemble de Cuivres · Comédie Musicale

• 19h · Enchantez-vous ! Karaoké Géant

• 20h · Fables enchantées*

Spectacle de danse, chant et théâtre du Chœurs de Scène du Conservatoire Jean-Philippe-Rameau du 6ème, dirigé par la cheffe de chœur Marie Deremble-Wauquiez

* sur réservation

• 21h · Pot convivial >> Confirmez votre présence !<< En partenariat avec le Conservatoire Jean-Philippe-Rameau du 6ème

Avec la collaboration de la Jung Da Woon Chorale, The Kiki House of Bottega, Nickel-Cuivres, la compagnie Something Musical et les artistes de New – La Comédie Musicale Improvisée MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/ouvre 0185530225 saint-germain@mpaa.fr https://fb.me/e/9RojM9WVh https://fb.me/e/9RojM9WVh https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=299&lng=1

© MPAA

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Adresse 4 rue Félibien Ville Paris lieuville MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Departement Paris

MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ON OUVRE ! Réouverture de la MPAA/Saint-Germain MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 2022-06-17 was last modified: by ON OUVRE ! Réouverture de la MPAA/Saint-Germain MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 17 juin 2022 MPAA/Saint-Germain - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Paris

Paris Paris