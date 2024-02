On n’est pas toutes des cendrillons Troyes, lundi 6 mai 2024.

On n’est pas toutes des cendrillons Troyes Aube

Sylphide fatale ou séductrice virginale…

S’élever toujours plus, perchée sur ses talons ou chuter du sommet de sa pointe .

Contrainte greffée à son corps, à sa vie ou accessoire permettant de se réaliser .

Fragilité oscillant en équilibre précaire ou force qui fait fi de ces entraves.

Se construire, lâcher prise, vivre et danser, Être juste… une femme.

S’amusant avec des accessoires symboles de la féminité tels un talon aiguille ou un chausson de pointe, Eugénie Andrin explore une gestuelle singulière. Plutôt qu’un spectacle prônant le féminisme, elle a souhaité à travers cette pièce, rendre hommage à la femme. Eugénie Andrin incarne (pour moi) l’art chorégraphique au féminin. Elle est la liberté, l’anticonformisme. Infiniment contemporaine. On a pu découvrir son travail, la saison passée à la Madeleine, avec le magnifique Breathe Breathe ! mais aussi à l’Opéra de Marseille, avec la reprise de ses chorégraphies pour les opéras La Traviata et Carmen, à l’Opéra de Monte-Carlo avec la création de la chorégraphie de La Damnation de Faust, et en juin 2023 au Théâtre National de Chaillot avec l’expérience immersive Entrez dans la danse avec la réalisatrice Julie Desmet-Weaver.

De Eugénie Andrin

Distribution : en cours

Billetterie

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-06 20:00:00

fin : 2024-05-06

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement On n’est pas toutes des cendrillons Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne