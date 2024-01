On n’est pas sur Terre pour en chier Drôle de Conf’ à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien, dimanche 3 mars 2024.

On m’aurait menti ?!? Merde alors… la Drôle de Conf’ qui remet sur les rails

Céline t’embarque en toute intimité dans son épopée ferroviaire pour te livrer son histoire d’humaine sensible, joyeuse et pétillante dans le seul but de remettre des étoiles dans tes yeux !

Une conférence drôle et percutante en quasi totale impro pendant 1h30, livrée comme un cadeau du coeur, en toute simplicité pour te raconter ses 1ers pas sur le chemin de la connaissance de soi, la voie du coeur.

Avec sincérité et humour Céline te livre les trains qu’elle a pris dans la tête et surtout, les précieuses clés qui lui permettent aujourd’hui de créer chaque jour un peu plus sa vie idéale… .

Lieu-dit Restidiou Braz

Berrien 29690 Finistère Bretagne lautrerive@planeterre.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 18:30:00

fin : 2024-03-03



