On n’est pas sorti de l’auberge – Le CITO Fabrique à Impros (La) Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

On n’est pas sorti de l’auberge – Le CITO Fabrique à Impros (La), 19 février 2023, Nantes. 2023-02-19

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : non Tarif unique : 8 euros. Tout public Suite à une soudaine et mystérieuse panne générale, le personnel du luxueux hôtel du Comté du Perche est contraint de prévenir un à un ses clients qu’ils ne sont plus autorisés à quitter leur chambre. Mais qui sont ces clients véritablement ? Ce qu’il se passe derrière la porte de leur chambre ne serait-il pas encore plus étrange que cette panne ?! Avec : Antoine Mayat, Frédéric Lacabanne, Caroline Sivignon, Lorraine Collard, Amélie Nicol, Florent Leroy, Jean-François Sales. Un spectacle imaginé par Frédéric Lacabanne et Caroline Sivignon du CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/

