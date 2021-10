Toulouse Centre d’animation Saint-Simon Haute-Garonne, Toulouse On n’est pas près d’être des super-héros Centre d’animation Saint-Simon Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Jeune Public ————— **Festival Séquence Court-Métrage – Compétition jeune public 2021** **Dans le cadre du 30e Festival Séquence Court-Métrage ** Le festival invite les jeunes spectateurs à partir à la découverte d’une sélection de courts- métrages d’animation aux techniques variées venus des quatre coins du monde. À l’issue des séances, une discussion sera organisée avec les enfants qui pourront voter pour leur film préféré. Le film gagnant remportera le « Prix Jeune Public 2021 ». **Séance scolaire à 10h** **Accueil de loisirs primaire de Saint-Simon à 14h**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

