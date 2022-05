On n’est pas là pour se faire engueuler Théâtre du Loup, 20 mai 2022, Les Acacias.

On n’est pas là pour se faire engueuler

du vendredi 20 mai au samedi 4 juin à Théâtre du Loup

### **ON N’EST PAS LÀ POUR SE FAIRE ENGUEULER** ### **Grand Cabaret Boris Vian** **Mise en scène Eric Jeanmonod** **Compagnie du Théâtre du Loup** ### **20 mai – 4 juin 2022** _Dès 12 ans / Durée 1h50 (avec entracte)_ – Un spectacle qui refuse du monde ne se refuse pas une dernière reprise. Pour le revigorant plaisir de réentendre et redécouvrir ces chansons de Boris Vian que nous aimons tant : “Fais-moi mal Johnny”, “Je bois”, “La java des bombes atomiques”, “J’suis snob”… des perles parmi tant d’autres. On lui attribue exactement 535 chansons. Toutes ne sont pas devenues des tubes, et loin de connaître le succès de son vivant, Vian a plutôt vécu quelques années de misère matérielle. Mais beaucoup d’entre elles ont marqué durablement au moins 3 générations de fans depuis sa mort prématurée, en 1959. Notre Boris est toujours aussi bath, comme l’atteste le succès de la création au Loup en 2016. Moderne sans être mode, ou alors quand la chanson l’exige, carrément mode sans être derne. Ce sont bien les grandes qualités musicales des interprètes, leurs personnalités affirmées et singulières, qui donnent une valeur ajoutée à ce spectacle. Et surtout des voix exceptionnelles, à l’aise dans tous les registres : de l’électro à la soul, du cabaret au punk, du crooner au bluesman. Clins d’œil fifties et ballades à pleurer dans un grand bar vintage, où les premiers spectateurs.trices arrivé.e.s sirotent un “Boritz” quasiment sur scène… – **Avec :** Céline Frey alias Lyn m (voix, sampler) Jocelyne Rudasigwa (contrebasse, balalaïka basse, ukulélé, voix) Simon Aeschimann (voix, guitares, banjo) Sylvain Fournier (percussions, mandoline, ukulélé, voix) Ernie Odoom (voix, saxophone) Philippe Raphoz (divers personnages) – Mardi, jeudi et samedi à 19h Mercredi et vendredi à 20h Dimanche à 17h – **+ d’infos et réservations :** [www.theatreduloup.ch](http://www.theatreduloup.ch) +41 22 301 31 00

de CHF 10.- à CHF 25.- / les mercredis sont à prix libre

Grand Cabaret Boris Vian

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T22:00:00;2022-05-21T19:00:00 2022-05-21T21:00:00;2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-24T19:00:00 2022-05-24T21:00:00;2022-05-25T20:00:00 2022-05-25T22:00:00;2022-05-26T19:00:00 2022-05-26T21:00:00;2022-05-27T20:00:00 2022-05-27T22:00:00;2022-05-28T19:00:00 2022-05-28T21:00:00;2022-05-29T17:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-31T19:00:00 2022-05-31T21:00:00;2022-06-01T20:00:00 2022-06-01T22:00:00;2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T21:00:00;2022-06-03T20:00:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T21:00:00