ON N’EST PAS DES ROBOTS Charmes, 1 juin 2022, Charmes. ON N’EST PAS DES ROBOTS Salle de l’Espée 7 Bis Lotissement Claude Gellée, Charmes

2022-06-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-01 15:30:00 15:30:00 Salle de l’Espée 7 Bis Lotissement Claude Gellée,

Charmes Vosges Charmes 3 EUR Bouclette propose un concert destiné aux enfants et familles, dynamique et interactif, sous forme de chansons originales rythmées de sons divers et actuels. Les thèmes abordés sont centrés sur l’univers des enfants du 21ème siècle, pointant les joies et leurs petits soucis quotidiens. Ça rebondit et ça surprend! +33 6 59 08 18 79 jpberetta

