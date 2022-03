On ne s’excuse de rien ! Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, 26 mars 2022, Paris.

Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, le samedi 26 mars à 19:00

**Langues de feu contre langues de bois ! Les performeuses du collectif L-SLAM s’emparent du micro pour une proposition inédite et organique, mêlant slam, danse et chant.** L-SLAM est un collectif de poétesses, multiculturel et intergénérationnel, basé en Belgique, qui organise des ateliers et des podiums de slam, selon le principe du marrainage. Il offre aux femmes un espace d’expression métissé, qui croise des vécus, des origines, des rapports à la langue et à l’espace public très variés. Cofondatrice du collectif L-SLAM, Lisette Lombé est une artiste plurielle, passe-frontières, qui s’anime à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ses espaces d’écriture et de luttes s’appuient sur sa propre chair métissée, son parcours de femme, de mère, d’enseignante. Pour cette carte blanche, elle invite à ses côtés plusieurs artistes dont Joëlle Sambi, autrice, slameuse et militante féministe LGBTQIA+, dont le travail porte sur l’identité, la norme et les situations d’impuissance. Avec : Lisette et Julie Lombé, Joëlle Sambi, MEL, Cloé du Trèfle… **Le Grand Festival 2022 :** A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022. Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous. Le Grand Festival est organisé avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) en partenariat avec KOMITID. Retrouvez plus d’informations sur notre [site internet](https://www.histoire-immigration.fr/programmation/evenement/le-grand-festival-2022).

Entrée gratuite sur réservation

Carte blanche à Lisette Lombé et au collectif L-SLAM.

Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris



