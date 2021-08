On ne se perd pas de vue mon amour Halle Papin, 28 août 2021, Pantin.

On ne se perd pas de vue mon amour

Halle Papin, le samedi 28 août à 19:30

### **Un joyeux bordel qui mêle théâtre, musique, chant et danse** Cet opéra théâtral, où rien n’est laissé au hasard, donne lieu à un bordel organisé où chacun possède une partition individuelle précise à suivre jusqu’à l’épuisement. Les dix comédiens et comédiennes ne jouent pas de personnages déterminés, ils incarnent les bourreaux et les victimes, les politiciens et les spectateurs, les meneurs et les délaissés, les militants et les insouciants. Le tout dans une recherche d’harmonie entre le «je» et le «nous». **Mise en scène.** Juliette Hecquet **Collaboration artistique.** Arthur Raynaud **Soutien dramaturgique.** Léa Grappe, Florie Toffin et Clotilde Maïnetti **Création et interprétation musicale.** Marie-Line Halliday **Production.** Ludivine Rhein **Avec et Par.** Stany Aïat, Raphaël André, Emma Evain, Gabriel Gozlan-Hagendorf, Juliette Hecquet, Simon Lalane, Marie Malaquias, Arthur Raynaud, Jonas Thierry et Florie Toffin _**Résidences et coproductions.**_ _Le Printemps Des Rues, Drac Île-De-France, La M.I.E. de la Ville de Paris, Le Super Théâtre Collectif, Le Carreau du Temple, Anis Gras – Le Lieu de L’autre, L’espace Beaujon, Le Conservatoire du 6e et Le Subaru_

Entrée sur réservation uniquement / Jauge limitée à 49 personnes / Pas de pass sanitaire à présenter

Spectacle de théâtre en plein air et 11 artistes au plateau dans le cadre de L’Hyper Festival

Halle Papin 16 chemin Latéral au chemin de Fer 93500 Pantin Pantin Église Seine-Saint-Denis



