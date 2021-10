Carquefou Fleuriaye (La) Loire-Atlantique, Nantes On ne plaisante pas avec l’humour – Plateau humour France Inter – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La) Carquefou Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : non 42 € BILLETTERIES :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h Humour. Ils sont vingt-quatre, pas moins, à officier sur France Inter. Vingt-quatre humoristes qui vannent, brocardent, ironisent ou chantent sur la radio la plus écoutée de France, avec plus de 7 millions d’auditeurs chaque jour. Pour célébrer cet art qu’est l’humour, la station de radio a décidé de réunir quelques-uns de ses talents pour partir en tournée à travers la France avec quelques dates d’exception, dont l’une à Carquefou ! Parmi eux, le chroniqueur Daniel Morin – qui livre chaque matin un billet (très) décalé sur l’actualité – sera le Monsieur Loyal de ces plateaux originaux auxquels seront conviés cinq de ses collègues. Une variété de tons, engagés ou non, guillerets ou noirs, tantôt absurdes ou piquants, pour un plateau à l’image de l’ADN de la station publique, car “on ne plaisante pas avec l’humour” ! Durée : 1h30 Fleuriaye (La) adresse1} Carquefou 44470 02 28 22 24 24 http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr https://www.theatre-carquefou.fr

