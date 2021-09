Rennes Le Tambour Université Rennes 2 Ille-et-Vilaine, Rennes On ne parle pas avec des moufles Le Tambour Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

[http://www.festival-waterproof.fr](http://www.festival-waterproof.fr)Guyon et Denis Plassard **Dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse !** **www.festival-waterproof.fr** Waterproof est co-piloté par le Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne et le Triangle, cité de la danse, en partenariat avec plusieurs acteurs culturels du Pays de Rennes Le duo est un témoignage, le récit épique de la première rencontre entre Anthony et Denis. Ils nous narrent, avec force paroles, signes et mouvements la façon dont ils se sont rencontrés à l’intérieur d’un ascenseur moderne mais dépourvu de climatisation ; un ascenseur équipé d’un écran diffusant en boucle de la publicité pour des vacances dans les îles. Anthony sort d’un rendez-vous passionnant avec son architecte préférée alors que Denis vient de quitter déprimé son avocate. Lorsque l’ascenseur tombe en panne, ils se retrouvent face à face, obligés de communiquer. Le duo est un conte burlesque, l’épopée tragique d’un entendant et d’un sourd bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre ne signe pas.

Tarifs : 15€ / 5€ / 3€ (Carte Sortir) Billetterie : www.billetweb.fr/on-ne-parle-pas-avec-des-moufles

