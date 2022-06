On ne paie pas on ne paie pas

Une fresque burlesque et satirique contre la société́ de consommation et l’asservissement des pauvres, premières victimes des escroqueries des politiques. Les scènes se succèdent avec jubilation, sur fond de délocalisation d’usines, de maternité́ simulée, d’affrontement avec les forces de l’ordre et de supermarché́ dévalisé pour combattre la hausse des prix.



