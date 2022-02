“On ne naît pas musicienne, on le devient” MDA – Maison des Associations Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

“On ne naît pas musicienne, on le devient” MDA – Maison des Associations, 8 mars 2022, Roubaix. “On ne naît pas musicienne, on le devient”

du mardi 8 mars au jeudi 31 mars à MDA – Maison des Associations

La maison des Associations propose du mardi 8 au jeudi 31 Mars, l’exposition « on ne nait pas musicienne, on le devient ». Cette exposition fait au travail mené par l’ARA et La Cave aux Poètes. Ces derniers se sont emparés de la question de l’égalité femmes-hommes faisant écho à l’hypothèse que les femmes seraient plus nombreuses que les hommes à cesser la pratique scénique musicale face aux éventuels freins qui se présentent à elles.

Entrée libre

Dans le cadre de la journée internationale des Droits des Femmes MDA – Maison des Associations 24 Place de la Liberté, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T12:30:00;2022-03-08T13:30:00 2022-03-08T20:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T12:30:00;2022-03-09T13:30:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T12:30:00;2022-03-10T13:30:00 2022-03-10T21:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T12:30:00;2022-03-11T13:30:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T12:30:00;2022-03-12T13:30:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-14T13:30:00 2022-03-14T18:30:00;2022-03-15T09:00:00 2022-03-15T12:30:00;2022-03-15T13:30:00 2022-03-15T20:00:00;2022-03-16T09:00:00 2022-03-16T12:30:00;2022-03-16T13:30:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T09:00:00 2022-03-17T12:30:00;2022-03-17T13:30:00 2022-03-17T21:00:00;2022-03-18T09:00:00 2022-03-18T12:30:00;2022-03-18T13:30:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T09:00:00 2022-03-19T12:30:00;2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-21T13:30:00 2022-03-21T18:30:00;2022-03-22T09:00:00 2022-03-22T12:30:00;2022-03-22T13:30:00 2022-03-22T20:00:00;2022-03-23T09:00:00 2022-03-23T12:30:00;2022-03-23T13:30:00 2022-03-23T19:00:00;2022-03-24T09:00:00 2022-03-24T12:30:00;2022-03-24T13:30:00 2022-03-24T21:00:00;2022-03-25T09:00:00 2022-03-25T12:30:00;2022-03-25T13:30:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T12:30:00;2022-03-26T13:30:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-28T13:30:00 2022-03-28T18:30:00;2022-03-29T09:00:00 2022-03-29T12:30:00;2022-03-29T13:30:00 2022-03-29T20:00:00;2022-03-30T09:00:00 2022-03-30T12:30:00;2022-03-30T13:30:00 2022-03-30T19:00:00;2022-03-31T09:00:00 2022-03-31T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu MDA - Maison des Associations Adresse 24 Place de la Liberté, Roubaix Ville Roubaix lieuville MDA - Maison des Associations Roubaix Departement Nord

MDA - Maison des Associations Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

“On ne naît pas musicienne, on le devient” MDA – Maison des Associations 2022-03-08 was last modified: by “On ne naît pas musicienne, on le devient” MDA – Maison des Associations MDA - Maison des Associations 8 mars 2022 MDA - Maison des Associations Roubaix roubaix

Roubaix Nord